Playoff Promozione, festa Santa Lucia Golosine: il pari con l'Oppeano vale il ritorno in Eccellenza

Spettacolo ed emozioni nell'impianto scaligero di via Santa Elisabetta, che ha ospitato un pubblico delle grandi occasioni per la finale playoff di Promozione tra Team Santa Lucia Golosine e Oppeano.

I biancorossi di Corrent, costretti a vincere (per la peggior classifica), giocano una partita gagliarda, impensierendo più volte la difesa dei biancoblù, a cui invece basta non perdere per entrare nella graduatoria dei ripescaggi per l'Eccellenza. Sono però i padroni di casa a trovare il vantaggio grazie a un super gol di Raimo, innescato dalla pennellata di Arduini. Le aquile sfiorano poi il raddoppio con un incrocio dei pali colpito da Alba direttamente su calcio piazzato, ma la spinta dei ragazzi di Ghirigato si esaurisce verso la metà del primo tempo, quando gli ospiti che trovano il meritato pareggio con un colpo di testa di Cerani. La ripresa e i due tempi supplementari si disegnano come davvero combattuti, con le due formazioni che a sprazzi sembrano sul punto di prevalere l'una sull'altra, senza però trovare il guizzo vincente.

Finisce così 1 a 1, ed è dunque il Santa Lucia a festeggiare il traguardo al termine di un ottimo campionato e, soprattutto, salire di categoria dopo un solo anno di purgatorio in Promozione.