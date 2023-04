Promozione, i verdetti finali del campionato

Con l'ultimo weekend, si sono concluse le gare del girone A del campionato di Promozione.

La 26^ giornata ha infatti chiuso la stagione regolare delle squadre partecipanti, emanando i primi verdetti del calcio dilettantistico veronese. Davanti a tutti, a quota 52 punti, ha trionfato il Mozzecane, che è stato quindi promosso in Eccellenza. Rispettivamente al secondo e terzo posto Team Santa Lucia Golosine (49) e Oppeano (45), che accedono direttamente al 2° turno dei playoff, in programma domenica 14 maggio. Si giocheranno invece la salvezza ai playout, con andata domenica 30 aprile e ritorno 7 maggio, Pedemonte (34) e Lugagnano (29). Retrocedono invece in Prima Categoria le ultime tre del tabellone, ossia Cadidavid (24), Isola Rizza Roverchiara (24) e Pro Sambonifacese (15).

In Prima categoria, in attesa dei playoff, sono stati già promossi in Promozione il Pastrengo, vincitore del girone A, e il Bevilacqua, primo nel girone B.