Playout Promozione, il Lugagnano si aggiudica in extremis il primo round con il Pedemonte

Si è giocato ieri, domenica 30 aprile, il primo round dei play-out di Promozione.

Per quanto riguarda il girone A, è finita 2 a 1 l'andata tra Lugagnano e Pedemonte.

Una sfida combattuta che si sblocca dopo una decina di minuti, quando l'arbitro Taouili punisce il fallo di Lipizer su Rizzi con un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Rainero, che batte Manzati. Nella ripresa la compagine di casa cerca insistentemente il pari, trovandolo poco dopo la mezz'ora di gioco grazie al tocco di Brentegani sull'angolo di Perozzi. I locali a questo punto ci credono sempre di più e mettono alle corde gli ospiti, che allo scadere vengono salvati dal palo sulla conclusione di Chesini. Nulla possono, però, al sesto minuto di recupero, quando Perozzi pennella in area pescando libero sul secondo palo ancora il centrale difensivo Brentegani, che finalizza la sua doppietta che aumenta le possibilità di salvezza dei gialloblù. Tutto, dunque, si deciderà domenica, 7 maggio, in occasione della gara di ritorno a Pedemonte: ora i biancorossi della Valpolicella non potranno più contare sul pareggio per mantenere la categoria, ma saranno chiamati per forza a vincere fra le mura amiche.

Questo il riepilogo della gara valida per i play-out di andata di Promozione:

GIRONE A