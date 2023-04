Playoff Promozione, Team Santa Lucia Golosine e Oppeano si sfidano per il salto in Eccellenza

Seconda e terza nel girone A, le due squadre si affronteranno al secondo turno in gara unica per distacco dalle dirette inseguitrici. Fischio d'inizio fissato alle 15.30 di domani, domenica 30 aprile, al Comunale di via santa Elisabetta