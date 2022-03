Nazionali Hellas, Ilic titolare e capitano della Serbia Under 21 nella vittoria contro la Macedonia del Nord

Il giovane centrocampista dell'Hellas Verona, Ivan Ilic, ha disputato tutti i 90 minuti da titolare e capitano della Serbia Under 21 nella sfida vinta contro la Macedonia del Nord.

Il match di Belgrado, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria, è terminato 2 a 1 in favore della squadra allenata da Goran Stevanovic. La Serbia è passata in vantaggio ad inizio ripresa con un colpo di testa di Pantovib, mentre il raddoppio è stato siglato da Jovic all'82'. Il gol macedone ad accorciare le distanze è arrivato un minuto dopo, all'83', con Dimoski, ma il tempo rimanente non è stato sufficiente agli ospiti per poter tentare la rimonta.

Il prossimo impegno per Ilic e compagni sarà martedì, 29 marzo, contro l'Armenia.