Nazionali gialloblù, Coppola titolare con l'Italia Under 19

Diego Coppola, giovane difensore dell'Hellas Verona, è stato il primo tra i Nazionali gialloblù ad essere sceso in campo in questa sosta.

Il classe 2003 è stato schierato titolare con l'Under 19 azzurra, disputando tutta la partita contro la Germania. Il match, giocato questa mattina (23 marzo) a Vantaa e valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, è terminato con il pareggio per 2-2. L'altro giovane promettente scaligero, Filippo Terracciano, è rimasto invece seduto in panchina per tutta la durata dell'incontro.

I prossimi impegni per la squadra del ct Carmine Nunziata sono in programma sabato, 26 marzo, con la Finlandia, e martedì, 29 marzo, con il Belgio.