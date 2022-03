Hellas Verona, Cancellieri dal ritiro dell'Italia Under 21: «Il primo gol in Serie A una grande emozione, lo ricorderò sempre»

Matteo Cancellieri, giovane attaccante del Verona, è stato intervistato dai canali ufficiali FIGC direttamente nel ritiro dell'Italia Under 21.

Gli Azzurrini, dopo l'ultimo allenamento a Tirrenia di ieri, mercoledì 23 marzo, si sono spostati a Podorica per preparare la gara di qualificazione in programma domani, venerdì 25 marzo, alle 18.30 contro il Montenegro.

Per l'esterno offensivo classe 2002 sarà una sfida fondamentale: «La partita col Montenegro – spiega – la stiamo preparando come tutte le altre, con la massima importanza e la massima attenzione. Non ci vediamo poi da tanto tempo e stiamo cercando di rifare gruppo con i nuovi». Scuola Roma, dove ha giocato per dieci anni facendo tutta la trafila dai Pulcini fino alla Primavera, il promettente talentino dell'Hellas è reduce dal primo gol in Serie A contro l'Empoli: «Per me è un periodo felice, il gol è stato una grande emozione, lo ricorderò sempre. Fra l'altro quello stadio mi porta bene, lì feci gol anche contro il Lussemburgo».

Il tecnico Nicolato, nel frattempo, si è detto preoccupato, perché sono pochi gli Under 21 italiani che giocano in A. «Sicuramente – sottolinea Cancellieri – i giovani hanno sempre un po' più difficoltà nella massima serie ad ambientarsi, a incidere. Sta alla capacità di ognuno di ritagliarsi i propri spazi, essere utile alla squadra, dimostrare di poter fare parte del gruppo».