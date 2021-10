Mozzecane, preso il terzino George Taylor. Ufficiali anche Suma e Salvini

Un terzino, un centrocampista e un attaccante.

Triplice rinforzo per il Mozzecane, che necessita di innesti per la sua prima storica volta in Eccellenza. I rossoblù di mister Matteoni sono infatti ultimi in classifica nel girone A, a soli due punti, e hanno bisogno di rialzarsi il prima possibile per sperare di centrare la salvezza.

Questi gli annunci della società, diffusi tramite il canale ufficiale Instagram:

«George Taylor, terzino sinistro classe '98, è un nuovo rinforzo per la truppa rossoblu!»?.

«Il nome è celebre, le abilità pure. Benvenuto Matteo Salvini!».

«Nuovo attaccante per il Mozzecane. Benvenuto Christian Suma».

La squadra del presidente Montefameglio affronterà il Garda domenica, 24 ottobre, in occasione della sfida casalinga di campionato in programma alle ore 15.