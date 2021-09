Mozzecane, la prima volta non si scorda mai: i rossoblù preparano l'esordio in Eccellenza

“Un gruppo, una squadra per essere sempre uniti come una famiglia”.

Così scrive l'ASD Mozzecane sui social, in occasione della presentazione che si è tenuta ieri sera. La squadra si sta preparando ad affrontare per la prima storica volta in Eccellenza, dopo essere stata ripescata come meritante per via della semifinale raggiunta in Coppa Veneto Promozione la scorsa stagione. Il primo impegno ufficiale previsto sarà domenica 5 settembre, quando i rossoblù affronteranno in trasferta il Team Santa Lucia Golosine, in occasione della prima gara di Coppa Italia.

C'è tanto entusiasmo per questa nuova sfida che la formazione di mister Andrea Matteoni si appresta ad affrontare, con diversi nuovi innesti giunti dal mercato. Sono arrivati tra i pali Umberto Gottardi, in difesa Nicolò Dalla Pellegrina, a centrocampo Tommaso Corti, Roberto Turrini e Lorenzo Treccani. Un campionato, quello di Eccellenza, che quest'anno vede molte compagini attrezzate e un girone corto composto da 14 squadre.

Ecco la rosa, lo staff e la dirigenza dell'ASD Mozzecane per la stagione 2021/2022:

ROSA

Portieri: Umberto Gottardi, Pietro Leso.

Difensori: Andrea Filippini, Marco Merci, Nicola Savoia, Nicolò Dalla Pellegrina, Andrea Moretto, David Cinti.

Centrocampisti: Mateus Magro, Andrea Dolci, Tommaso Corti, Roberto Turrini, Marco Mazzi, Lorenzo Treccani.

Attaccanti: Kevin Turrini, Giacomo Boseggia, Pereira Araujo Cesar Jordano, Ricky Scatolon, Lorenzo Giardino, Azzedine El Hassani, Dritan Gordi.

STAFF TECNICO

Allenatore: Andrea Matteoni

Vice Allenatore: Andrea Mileto

Preparatore dei Portieri: Paolo Maini

Preparatore Atletico: Filippo Cannizzaro

Fisioterapista: Alice Marconi

DIRIGENZA

Presidente: Riccardo Montefameglio

Vicepresidenti: Antonio Trematore, Gino Anselmi, Paolo Giavoni

Direttore sportivo: Diego Pasotto

Responsabile comunicazione e stampa: Paolo Petrin

Segretario: Paolo Zamboni

Cassiere: Giovanni Cristofoli

Fotografa: Michela Montresor