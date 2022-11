Monza - Hellas Verona, le probabili formazioni | Difesa gialloblù tutta da reinventare

Siamo agli inizi di novembre ma, complice l'imminente e lunga sosta dedicata ai Mondiali, quella con il Monza per l'Hellas si presenta già come una partita cruciale in chiave salvezza.

Questa, almeno, l'opinione espressa da molti tifosi gialloblù, che dopo sette sconfitte consecutive si aspettano di ritrovare punti per poter provare a risollevare la sempre più critica situazione di classifica in cui si ritrovano ora gli uomini di Bocchetti. La Curva Sud, consapevole di questo momento delicato, ha chiesto alla società di svolgere la seduta di rifinitura a porte aperte, in modo da far sentire tutto il sostegno possibile per spingere la squadra verso un necessario cambio di rotta. La proposta è stato accolta dal Club del patron Setti, che ha invitato i supporters all'allenamento organizzato per l'occasione allo stadio Bentegodi.

Passando al campo, sono diversi i problemi in difesa per mister Bocchetti, che dovrà fare a meno degli squalificati Dawidowicz, Hien e Ceccherini. Di ruolo dunque solo Magnani, Günter e Cabal a disposizione, considerando l'infortunato Coppola. Rientri importanti invece nei reparti più avanzati: Lazovic si appresta a tornare tra i convocati, così come Verdi. Appuntamento alle ore 15 di domani, domenica 6 novembre, all'U-Power Stadium.

I PRECEDENTI - La sfida dell'U-Power Stadium sarà la prima in assoluto in Serie A tra le due formazioni. Monza e Verona si sono infatti affrontate 42 volte in Serie B, la più recente risale alla stagione 1998/99 (vittoria 1-0 per il Verona in casa il 23 maggio 1999): 18 i successi dei biancorossi, contro i 10 degli scaligeri, con 14 pareggi a completare il quadro nel campionato cadetto. L'ultima volta che il Monza ha ospitato il Verona in Serie B ha vinto: 1-0 il 6 gennaio 1999, con autorete di Gonnella. La squadra brianzola aveva vinto in casa anche la partita precedente (5-1 l'8 febbraio 1998).

QUI MONZA - Per la sfida contro l'Hellas Palladino potrebbe recuperare in difesa Izzo, assente nelle ultime tre partite. L'ex difensore del Torino potrebbe scendere in campo dall'inizio in un reparto completato da Caldirola e Marlon a schermo della porta protetta da Di Gregorio. In mediana Sensi e Rovella, mentre a destra potrebbe tornare dal primo minuto Ciurria al posto di D'Alessandro con Carlos Augusto sulla fascia opposta. Gli ex Pessina e Caprari saranno i due trequartisti alle spalle dell'unica punta, con Petagna favorito. Questo il commento dell'allenatore: «È una partita di spessore, dobbiamo mettere dentro qualcosa in più rispetto a quanto fatto con il Bologna. Dobbiamo metterci intensità, vincere i duelli perchè sarà una partita non semplice. Con Bocchetti siamo amici da tantissimi anni, abbiamo giocato con il Genoa ed abbiamo anche dormito insieme perchè dividevamo la stanza. Ha coraggio, si vedono i suoi principi di gioco. Conosce molto bene i suoi calciatori perchè nella passata stagione era il vice di Tudor. Non vedo l'ora di affrontarlo».

QUI HELLAS VERONA - Piena emergenza difensiva per Bocchetti: il mister gialloblù non avrà a disposizione Dawidowicz, Hien e Ceccherini, tutti fuori per squalifica. Una delle ipotesi prevede l'arretramento di un centrocampista in linea con Magnani e Günter: Faraoni o Tameze sono i due profili più papabili. Doig è pronto a tornare a sinistra, in mezzo Veloso potrebbe essere affiancato da Hongla. Da valutare le condizioni di Verdi, anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di una conferma del reparto offensivo schierato contro la Roma, con Tameze e Kallon a supporto di Henry. Così il tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia: «Sarà una gara fondamentale. Verona e Monza sono due squadre simili, l’importante sarà non perdere i duelli: si giocherà molto su quello. Ci siamo preparati alla grande, allenandoci duramente. Non vediamo l’ora di portare a casa punti. Infortunati? Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto a quello di Verdi in allenamento. Darko forse riusciamo a recuperarlo, vediamo dalla rifinitura. Lo stesso per Verdi, che potrebbe essere tra i convocati. Tameze o Cabal in difesa? Entrambi si sono allenati bene in settimana. È chiaro che Tameze conosce il concetto dell’uomo-uomo, rispetto a Cabal che lavora con noi da qualche settimana. Terracciano è un'ulteriore opzione. Punti fondamentali? Assolutamente sì. I ragazzi sono professionisti seri, danno sempre tutto, lavorano alla grande. Bisogna continuare così e metterci qualcosa in più: i risultati arriveranno sicuramente. Attacco da sbloccare? Per una squadra che si deve salvare, i gol degli attaccanti sono fondamentali. Henry, Lasagna e Djuric danno l'anima per questa squadra. Le occasioni sono arrivate, però bisogna sfruttarle anche perché è sempre facile crearle. Sono sicuro che il gol arriverà. Speriamo che già da domenica riusciremo a fare il passo per uscire da questa situazione. Torti arbitrali? Posso dire, da allenatore, di pensare solo al lavoro. I giudizi sugli arbitri li lascio a chi di dovere. Posso solo analizzare il mio lavoro. Spero che qualche episodio ci penda a favore, questo sì. Il mio sentimento è quello di crederci sempre, perché è veramente così. In queste ultime tre gare ho visto una squadra viva, grintosa e con cattiveria. L’affetto dei tifosi poi mi dimostra questa cosa, quindi come faccio a non crederci io per primo? Da parte mia c'è massima fiducia nella squadra. Prima o poi questo step arriverà».

ARBITRO - Francesco Cosso di Reggio Calabria

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari, Petagna

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Günter, Magnani; Depaoli, Hongla, Veloso, Doig; Kallon, Tameze; Henry