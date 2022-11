L'Hellas accoglie la richiesta della Curva Sud: rifinitura a porte aperte al Bentegodi

«La Curva Sud ha consigliato alla società Hellas Verona di svolgere la rifinitura di sabato a porte aperte, magari in città. Verrà colto il nostro invito o, come di consueto, la risposta sarà un silenzio imbarazzante?». Questo il primo messaggio lanciato nei giorni scorsi dalla principale rappresentanza della tifoseria gialloblù, in attesa di ricevere una risposta dal presidente Maurizio Setti.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 novembre, il Club scaligero ha accolto la richiesta, comunicando la scelta di aprire le porte del Bentegodi per la seduta di rifinitura prima della trasferta con il Monza:

«Hellas Verona FC informa che la rifinitura tecnica alla vigilia di Monza-Hellas Verona, 13a giornata della Serie A TIM 2022/23, si svolgerà sabato 5 novembre allo stadio 'Bentegodi'.

Nell'occasione la seduta sarà a porte aperte per i tifosi gialloblù, grazie all'apertura del settore di Curva Sud Inferiore a partire dalle ore 14».

L'"Hellas Army" ha concluso la proposta con un duro messaggio diretto alla dirigenza, complice la difficile situazione di risultati che sta attraversando la formazione di Bocchetti: «L'intera piazza vuole la salvezza e farà di tutto per sostenere la squadra, la coppia Setti&Marroccu invece? Serie A o "retrocessione dignitosa"? Nel frattempo… tutti a Monza e forza Verona, sempre!».