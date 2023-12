Legnago Salus: buona prima parte di stagione

Il Legnago Salus ha chiuso la prima parte di stagione a quota 24 punti in classifica, a più cinque sulla zona pericolo. La squadra di Donati ha conquistato sei vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, realizzando 22 gol e subendone 21. Una prima parte di stagione sicuramente positiva, ma con qualche rammarico per aver perso punti pesanti in alcune gare.

La compagine veronese con una maggiore attenzione, soprattutto nei minuti finali di alcuni match, avrebbe potuto avere una classifica anche migliore di quella attuale. La squadra, però, non ha mai mollato in nessuna gara e anche se a volte non ha giocato bene, ha portato a casa comunque punti preziosi. Contro la capolista Mantova, nell'ultimo incontro prima della sosta, il Legnago ha disputato il miglior match di stagione e si è arreso solo per colpa di due disattenzioni.

Al rientro in campo, la compagine di Donati, farà visita all'Arzignano Valchiampo, gara in programma domenica 7 gennaio alle ore 14.00.