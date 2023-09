Legnago, tante occasioni non concretizzate: vince il Padova con un gol per tempo

Niente da fare per uno sfortunato Legnago, che nel posticipo serale della domenica si deve arrendere sul campo del Padova, vittorioso con un gol per tempo.

Passando alla cronaca, i primi dieci minuti di gioco vedono i padroni di casa partire aggressivi, ma trovano sempre la retroguardia biancazzurra attenta. Passata l'iniziale sfuriata biancoscudata, il Legnago si vede all'11' con il diagonale di Rocco, di poco a lato. Seguono poi le occasioni di Casarotti, Noce e Svidercoschi, tutte quante senza successo. Alla mezz'ora arriva l'occasione più nitida fino a quel momento per il Padova, con Bortolussi che si infila in area ma, ben disturbato da Martic, colpisce l'esterno della rete. Questo è però il preludio al vantaggio locale, arrivato due minuti dopo grazie a Liguori, che dopo una bella serpentina batte Fortin in uscita. L'1-0 per i padroni di casa è il risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Nella ripresa, i biancazzurri le provano tutte per raddrizzare il match, con mister Donati che non ha timore alcuno di giocare, a un certo punto, con una formazione iper-offensiva. Uno dei più attivi è Giani, che però non riesce a trovare la via della rete. Al 31′ si rivede il Padova, con Dezi che da posizione ravvicinata spara alto. Un giro di lancette e, su un calcio piazzato, Fortin fa un miracolo nel respingere in angolo la spizzata in area piccola. Il Legnago si getta in avanti, il Padova aspetta e spera di colpire in contropiede, come fa nei minuti di recupero, trovando la rete del definitivo 2 a 0 con Palombi.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PADOVA - LEGNAGO SALUS 2-0 (1-0)

Reti: 32′ Liguori (P); 49′ st Palombi (P)

Padova (3-5-2): Zanellati; Delli Carri, Crescenzi, Perrotta; Belli, Kirwan, Cretella (15′ st Varas), Bianchi (15′ st Dezi), Villa (29′ st Favale); Bortolussi (29′ st Palombi), Liguori (39′ st Russini). A disp.: Rossi, Mangiaracina, Leoni, Fusi, Dezi, Capelli, Granata. All. Vincenzo Torrente

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti, Martic (12′ st Baradji), Noce; Muteba, Viero, Casarotti (23′ st Mbakogu), Mazzali; Van Ransbeeck (12′ st Giani); Svidercoschi (12′ st Buric), Rocco (41′ st Tabué). A disp.: Businarolo, Tosi, Hadaji, M. Travaglini, Sambou, Diaby, Ruggeri, Sternieri, Zanandrea, Franzolini. All. Massimo Donati

Arbitro: sig. Pezzopane (sez. L’Aquila)

Ammoniti: Martic (LS), Pelagatti (LS), Donati (LS), Delli Carri (P)