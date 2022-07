Hellas Women, tripla conferma: secondo anno in gialloblù per Rognoni, Anghileri e Quazzico

Tripla conferma in casa Hellas Verona Women.

Ufficializzati i rinnovi di mister Veronica Brutti e della capitana Michela Ledri, la società femminile scaligera ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive delle attaccanti Alessia Rognoni e Federica Anghileri e di aver rinnovato il prestito dall'Inter del difensore Francesca Quazzico. Dopo aver disputato la loro prima annata con la maglia gialloblù, le tre calciatrici si apprestano quindi ad inaugurare la loro seconda stagione consecutiva con la maglia dell'Hellas Verona Women.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, archiviati gli addi dei due difensori Ana Jelen?i? ed Eleonora Oliva, dopo la retrocessione in Serie B hanno salutato anche Caterina Ambrosi e Lineth Cedeño.