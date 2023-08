Hellas, prestito per i giovani Ghilardi e Bosilj

Doppia operazione in uscita per l'Hellas, che ha ufficializzato la cessione in prestito di due giovani.

Il primo è Daniele Ghilardi, classe 2003 reduce da una stagione in forza al Mantova, passato alla Sampdoria a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, il difensore ha disputato il girone di ritorno del campionato 2021/2022 di Primavera 1 con la maglia gialloblù, con cui ha collezionato 16 presenze e siglato 2 gol, contribuendo alla conquista della salvezza.

Insieme a lui, anche David Flakus Bosilj è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto, ma al Betaald Voetabl De Graafschap. Nato a Maribor nel 2002, l'attaccante ha militato per tre anni nel massimo campionato sloveno, totalizzando - all'Aluminij Kidricevo - 61 presenze con 8 reti e 2 assist, prima dell'ultima parentesi all'NK Bravo.