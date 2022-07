Hellas, Piccoli si presenta: «Verona grande piazza, sono concentrato per dare il massimo»

Roberto Piccoli, nuovo attaccante dell'Hellas Verona, è stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di ieri, martedì 5 luglio, nell'Area Media del Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano.

Queste le principali dichiarazioni del giovane centravanti bergamasco classe 2001, arrivato in prestito secco dall'Atalanta:

Ci racconti il tuo arrivo a Verona? «Sono molto contento di essere qui: Verona è una piazza storica ed importante, quando sono stato chiamato dal Direttore non ho avuto dubbi nel dire di sì. Ho trovato una Società seria e solida con un progetto che mi ha convinto sin da subito e dei tifosi che lo scorso anno mi hanno impressionato per la passione che trasmettevano alla squadra: spero di poterli fare gioire. Sono concentrato sul dare il massimo qui e nel fare una buona stagione».

Che posizione preferisci in campo? «Mi piace giocare da prima punta, ma non ho nessun problema a giocare anche come seconda. In campo preferisco muovermi attaccando lo spazio in profondità per arrivare velocemente in porta ed andare alla conclusione, ma in generale negli anni mi sono abituato a giocare in più moduli diversi. Sono a disposizione del mister che in questi primi giorni insieme ci sta trasmettendo alcuni valori, come l'importanza dell'etica del lavoro e dell'umiltà. Sappiamo di dover lavorare molto per farci trovare pronti all'inizio della stagione».

Che gruppo hai trovato? «Ho trovato un bellissimo gruppo, molto affiatato, formato da ragazzi giovani che hanno voglia di lavorare e di dare il massimo. Fisicamente mi sento bene e sto lavorando come tutti i miei compagni per arrivare pronto all'inizio della stagione. Simeone? Da un giocatore come lui penso ci sia solo da imparare, sono felice di poterci giocare insieme. Djuric? Penso che io e Milan, seppur fisicamente simili, siamo in realtà due giocatori che interpretano il ruolo in maniera diversa: lui è più bravo a difendere il pallone e sui colpi di testa, io invece preferisco muovermi sul fronte d'attacco e giocare in profondità, attaccando lo spazio».