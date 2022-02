Hellas, nessuno svincolato per rimpiazzare Kalinic

L'Hellas Verona non ha intenzione di ricorrere agli svincolati per colmare la lacuna lasciata dalla partenza di Nikola Kalinic.

Queste le prime indicazioni che emergono a seguito dell'addio inaspettato del centravanti, che ha lasciato la squadra gialloblù appena dopo la sfida persa contro la Juventus. L'attaccante croato, inizialmente deciso a restare almeno fino a giugno, ha rescisso a sorpresa per tornare in patria all'Hajduk Spalato, società nella quale si è affermato e che lo corteggiava già da parecchio tempo. Una scelta, a quanto detto da lui nella conferenza stampa di presentazione, concordata già da dieci giorni.

La dirigenza scaligera, nonostante si ritrovi con una pedina in meno nel reparto offensivo, ha deciso di non intervenire e di puntare su Simeone e Lasagna come uniche punte di ruolo a disposizione di mister Tudor per la rimanente parte di stagione. In caso di emergenza, eventualmente, ci sono dei trequartisti adattabili anche come falso nove.