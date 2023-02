Hellas, con la Lazio una reazione d'orgoglio. Zaffaroni: «Prestazione di livello, pari meritato»

Un altro punto, un altro passo in avanti.

L'Hellas Verona conquista un ottimo pari con la Lazio, dimostrando di esserci e di avere la forza di reagire anche contro le squadre più attrezzate del campionato. All'iniziale vantaggio biancoceleste di Pedro, arrivato agli sgoccioli del primo tempo, ha risposto a inizio ripresa Ngonge, alla sua prima rete in gialloblù su assist di Lazovic. Un 1 a 1 che segna il terzo risultato utile consecutivo per la formazione di Zaffaroni: una marcia positiva che consente ai gialloblù di presentarsi con maggiore fiducia al prossimo scontro salvezza con la Salernitana.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, un pareggio di grandissimo spessore: quanto vale per il Verona? «È un risultato di grandissima importanza, soprattuto perché è figlio di una prestazione di altissimo livello sotto tutti i punti di vista da parte dei ragazzi, sono stati bravissimi questa sera. Dobbiamo continuare così, perché il nostro percorso lo conosciamo bene, ma sono sicuro che questa sia la strada giusta».

Un Verona che ha trovato continuità in questo inizio di 2023... «Questa sera l'aspetto più importante è stata la reazione che i ragazzi hanno avuto, rientrando in campo nel migliore dei modi nel secondo tempo dopo aver subito un gol che poteva pesare tanto all'ultimo minuto della prima frazione di gioco. Abbiamo meritato il pareggio, creando anche i presupposti per andare in vantaggio: la squadra è maturata dal punto di vista caratteriale e questo sarà un aspetto decisivo per il futuro».

Un risultato che dà coraggio in vista della prossima partita contro la Salernitana... «Come ho sempre detto, pensiamo partita per partita. Ora è importante recuperare le energie. Dobbiamo mantenere equilibrio, come abbiamo fatto durante le settimane di preparazione alle sfide contro Cremonese, Lecce e Udinese. Indubbiamente per noi giocare al 'Bentegodi' è sempre importante: sentiamo il supporto del pubblico, che ci è sempre molto vicino e ci spinge, e in tanti momenti abbiamo l'impressione di giocare con un uomo in più».

Alla prima volta da titolare, Cyril Ngonge è andato a segno siglando di testa un gol importantissimo sia per la gara che per tutto il cammino dei gialloblù. Queste le parole del neoattaccante belga, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Cyril, primo gol con la maglia del Verona e primo belga a segnare in Serie A con l'Hellas: come ti senti? «Sono molto felice, soprattutto per essere diventato il primo giocatore del mio paese ad aver segnato nel massimo campionato italiano con la maglia dell'Hellas. Sono davvero contento».

Sei arrivato da poco: che impressioni ti sei fatto riguardo la squadra e la città? «Mi sto trovando molto bene e mi sto integrando nel migliore dei modi. Questa sera in campo abbiamo dato tutto e combattuto come undici fratelli per ottenere questo punto».

Prima volta al 'Bentegodi': sei rimasto colpito dal nostro stadio? «È stato bellissimo giocare qui. Il pubblico ci ha incitati per novanta minuti, cantando e spingendoci in ogni azione. Ci hanno supportato dall'inizio alla fine trasmettendoci quell'energia in più, sono rimasto piacevolmente colpito».