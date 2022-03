Hellas, infortunio per Lazovic in una partita da record: ora è lo straniero gialloblù con più presenze in Serie A

Darko Lazovic si ferma per un risentimento muscolare.

Sostituito nel corso del secondo tempo del match pareggiato al 'Franchi' contro la Fiorentina, l'esterno serbo si è sottoposto nelle scorso ore agli esami strumentali e alle visite specialistiche del caso. L'Hellas Verona, tramite una nota apparsa sul sito, ha comunicato l'esito dell'infortunio: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore. Quel che è certo è che mancherà sicuramente nella prossima sfida casalinga in programma alle ore 15 di domenica, 13 marzo, allo stadio 'Bentegodi' contro il Napoli.

Un guaio fisico, quello dell'ex Genoa, accusato in una gara da record per lui: oltre ad essere la partita numero 100 con la maglia scaligera, ha infatti segnato il sorpasso su Vangelis Moras come straniero gialloblù con più presenze di sempre in Serie A.