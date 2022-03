DIRETTA Fiorentina - Hellas Verona 1-1 | Caprari pareggia su calcio di rigore

Squadra in casa

Squadra in casa Fiorentina

Allo stadio 'Franchi' di Firenze si gioca Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Il tabellino LIVE

FIORENTINA - HELLAS VERONA 1-1

Reti: 10' pt Piatek, 20' pt Caprari

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Squadre immediatamente aggressive nel pressing.

2'. Ha iniziato forte l'Hellas: combinazione sulla sinistra tra Lazovic e Caprari, con il cross del trequartista intercettato da Terracciano.

4'. Calcio involontario di Maleh sulla testa di Tameze, che rimane a terra stordito.

6'. Filtrante dello stesso Tameze per Lasagna, il cui passaggio verso il centro dell'area viene ribattuto dalla difesa viola.

10'. Vantaggio Fiorentina. Su un rimpallo scaturito da un tiro di Ikone, Piatek è lesto nel girarsi e bucare al volo Montipò.

18'. Calcio di rigore per i gialloblù: Lasagna anticipa secco Milenkovic che lo colpisce nettamente sul piede.

20'. Pareggio scaligero! Caprari non sbaglia dal dischetto, calciando forte e basso al centro della porta. Si tratta del decimo centro in campionato: come Simeone e Barak, anche lui ha raggiunto la doppia cifra.

26'. Duplice occasione per la squadra di Tudor: prima Lasagna liscia il pallone nel tentativo di mezza rovesciata sull'invito di Caprari. Lo stesso trequartista mette poi al centro un altro pallone insidioso che nessun compagno riesce però ad allungare in rete.

27'. Terzo cross velenoso, questa volta da parte di Lazovic, che non viene nuovamente sfruttato da Simeone.

37'. Ammonito Günter per un intervento ruvido in scivolata su Saponara.

40'. Lasagna, lanciato in profondità da Ceccherini, fallisce l'opportunità da solo a tu-per-tu con Terracciano, provvidenziale nel salvarsi in corner.

42'. Lo stesso Lasagna si libera sulla destra, pennellando sul secondo palo per Lazovic, in ritardo sul lungo traversone dell'attaccante.

46'. Fine primo tempo: all'intervallo equilibrato e intenso 1 a 1 tra Fiorentina e Verona.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikonè, Piatek, Saponara

A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Cabral, Terzic, Frison, Gonzalez, Duncan, Sottil, Amrabat, Kokorin

Allenatore: Vincenzo Italiano

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Bessa, Pierobon, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Flakus, Coppola, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)

Assistenti: Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Cipressa (Sez. AIA di Lecce)

NOTE.