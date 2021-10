Verona, Lazovic assicura: «Noi ancora più forti dell'anno scorso. I tifosi allo stadio sono la cosa più bella del calcio»

«Siamo tornati in carreggiata, dobbiamo continuare su questa strada e giocare partita per partita. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza e faremo di tutto per conquistarla il prima possibile. Speriamo di ripetere le due belle stagioni precedenti. Si può, anche a Verona c'è un bel gruppo».

Così Darko Lazovic, esterno dell'Hellas, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

«Se siamo più forti dell'anno scorso? Sì, perché sono rimasti quasi tutti i giocatori. Certo, le partenze di Dimarco e Zaccagni sono pesanti, elementi importanti per noi. Ma sono arrivati giocatori altrettanto forti come Caprari e Simeone. In più è rinato anche Kalinic. Dopo Juric e Di Francesco, l'arrivo di Tudor? Juric l'ho avuto anche a Genova e sia io che lui abbiamo dato molto di più all'Hellas che in rossoblù. Con lui sono state due stagioni bellissime, ma ora guardiamo al presente con ottimismo. Ogni tecnico ha le sue idee e mi sembra che stiano già funzionando. Io un leader? Sì, per anzianità. Abbiamo due capitani (Veloso e Faraoni, ndr) ed un gruppo solido, concentrato sullo stesso obiettivo. Noi dobbiamo solo pensare alla salvezza ed una volta conquistata, possiamo pensare ad altro. Quest'anno c'è più equilibrio e con il pubblico sarà diverso. E per fortuna, perché la gente allo stadio è la cosa più bella che c'è nel calcio».