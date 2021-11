Hellas, quanto corre Barak: è il giocatore con più chilometri della Serie A

Antonin Barak è il giocatore che corre di più di tutta la Serie A.

Questo è quanto decretato dalla speciale classifica stilata dalla Lega calcio, che sul proprio sito elenca le statistiche dei migliori "runner" del campionato italiano.

Dopo undici giornate, è il trequartista dell’Hellas Verona il calciatore ad aver percorso più chilometri, con una media di 11,647 nei 1041 minuti accumulati.

Sempre sul podio, al secondo posto c'è Brozovic dell'Inter (11,613 in 941'), mentre al terzo Rovella del Genoa (11,469 in 1021'). Chiudono la top 5 Remo Freuler dell'Atalanta (11,323 in 824') e Bryan Cristante della Roma (11,32 in 1003').