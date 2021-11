Hellas Verona, Frabotta operato al tendine d'Achille: resterà out due mesi

Operazione per Gianluca Frabotta.

L'esterno dell'Hellas Verona, in prestito dalla Juventus, ha avuto un avvio difficile di stagione dal punto di vista degli infortuni, che finora non gli hanno mai permesso di scendere in campo con la maglia gialloblù.

Questo il bollettino medico ufficiale, diffuso dal Club di via Olanda tramite il proprio sito:

«Hellas Verona FC rende noto che, nella giornata di martedì 2 novembre, il calciatore Gianluca Frabotta è stato sottoposto ad intervento chirurgico al tendine di Achille destro.

L’intervento, eseguito dal Professore Attilio Santucci presso la clinica Villa Stuart di Roma, è tecnicamente riuscito.

I tempi di recupero sono di circa 8 settimane».