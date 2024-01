Hellas, la Figc apre un fascicolo su Sogliano per le sue parole sul VAR dopo la sfida con l'Inter

Lo sfogo dopo il match di San Siro non è passato inosservato.

La procura federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del direttore sportivo dell'Hellas Verona, per le "dichiarazioni lesive", riferisce Ansa, rilasciate nel post partita di Inter-Verona di sabato, quando ha criticato l'operato dell'addetto al VAR Nasca. Sogliano dunque nelle prossime ore verrà convocato dal procuratore, il quale intende valutare il senso delle sue parole.

A scatenare la furia del ds scaligero è stato il contatto tra Bastoni e Duda non sanzionato dalla terna arbitrale, che ha viziato la rete del raddoppio dei nerazzurri. Una svista clamorosa che durante la partita aveva portato anche all'espulsione di Lazovic per proteste nei confronti dell'arbitro Fabbri.

Dopo il danno, potrebbe dunque arrivare anche la beffa per Sogliano, mentre nelle scorse ore l'avvocato Michele Croce aveva annunciato di aver denunciato Nasca e Di Vuolo per frode sportiva.