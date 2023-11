Galà del Calcio Triveneto 2023, Fresco e Faedo i premiati della Virtus

La Virtus Verona fa il bis al "Galà del Calcio Triveneto", prestigioso premio riservato agli atleti che si sono distinti per qualità, impegno sociale e continuità di rendimento di tutte le categorie professionistiche appartenenti a squadre del territorio che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Quest'anno, per la 23esima edizione del Galà promosso dalla AIC - Associazione Italiana Calciatori insieme all'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), sul palcoscenico del Teatro Comunale di Vicenza sono saliti ben due rappresentanti del club rossoblù: il "Premio speciale" come miglior allenatore della Lega Pro è andato a Luigi Fresco, con Carlo Faedo votato invece come miglior calciatore della Virtus per la stagione 2022/23.

Darko Lazovic ha invece ricevuto il riconoscimento come principale protagonista per l'Hellas Verona, mentre Claudia Ferrato del Chievo Women come miglior calciatrice.