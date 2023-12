Fiorentina-Hellas Verona: 1-0 decide Beltran

L'Hellas Verona perde di misura al Franchi contro la Fiorentina 1-0. Decide la gara un gol di Beltran nel secondo tempo. Discreta gara della compagine di Baroni, che si arrende solo nella ripresa. Sconfitta pesante in chiave salvezza.

In cronaca. Dopo pochi secondi subito un brivido per Terracciano che aspetta troppo col pallone e colpisce Folorunsho in piena area. Per l'arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Djuric, ma Terracciano para, anche sul tap-in di Suslov e si riscatta.Al 7' Ngonge colpisce il palo esterno in piena area di rigore dopo una deviazione.

Al 17' goal annullato a Nzola: punizione calciata da Biraghi che però tocca con un braccio nel controllo, Ferrieri Caputi annulla subito e il check al Var conferma la sua decisione. Al 25' ancora Nzola lanciato in campo aperto non riesce a concludere a rete.

Al 29' ottimo intervento di Terracciano sul colpo di testa di Djuric. Tutto nasce però da un cross di Lazovic in posizione di fuorigioco.Due minuti dopo ancora Terracciano dice di no a Ngonge.

Al 40' punizione per il Verona con Suslov che va direttamente in porta: palla alta sopra la traversa. Il primo tempo termina 0-0.

Inizia la ripresa e dopo due minuti ci prova Ikoné col mancino, sfera alta sopra la traversa di Montipò. Al 6' ancora Fiorentina in avanti con Mandragora che per un soffio manca il tocco vincente in acrobazia. Un minuto dopo Suslov ci prova dal limite, para a terra Terracciano. Al 24' il portiere viola nega il goal a Hien e toglie il pallone da sotto la traversa. Al 29' ottima parata di Montipò sul tiro al volo di Mandragora. Quattro minuti dopo Fiorentina in vantaggio: gran botta di Beltran sotto la traversa. Negli istanti finali il Verona cerca l'ultimo assalto, ma la squadra di Italiano si difende bene. Finisce 1-0, con la compagine di Baroni che incassa una sconfitta pesante in chiave salvezza.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; López (46' Arthur), Mandragora (85' Mina); Ikoné, Beltran, Sottil (46' Kouame); Nzola (46' Barák). All. Italiano.

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani (46' Amione), Hien, Terracciano; Folorunsho (84' Mboula), Hongla, Suslov (61' Dawidowicz); Ngonge, Djuric (61' Henry), Lazovic (77' Saponara). All. Baroni.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti: Bresmes - Lo Cicero

IV: Sacchi

VAR: Valeri

AVAR: Paganessi

Marcatori: 33' st. Beltrán (F)

Note - ammoniti 2' Terracciano (F), 35' Biraghi (F), 65' Barák (F), 67' Dawidowicz (H). Spettatori: 26.311