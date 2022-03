Ex gialloblù, Galderisi e Marangon: «Hellas forte anche grazie a Tudor. Il Napoli sarà protagonista nella corsa scudetto»

Che l'Hellas stia andando bene e abbia dimostrato di essere forte lo hanno notato sicuramente anche loro.

A poche ore di distanza dalla sentita sfida di campionato tra Verona e Napoli, due leggende dello storico scudetto scaligero hanno detto la loro sul match e sul momento attraversato da entrambe le squadre.

L'ex centravanti gialloblù Giuseppe Galderisi, a Il Mattino, ha dichiarato: «Il Napoli sarà protagonista nella volata finale. Resta a poca distanza dal primo e soprattutto sta recuperando calciatori importanti che faranno la differenza. Il Verona l'ho visto molto solido nelle ultime settimane, una squadra sempre più convinta dei propri mezzi. Mi piacciono i rischi che prende in campo, sono la prova di una squadra ormai matura. Mi aspetto una bella partita. Tudor ha portato un cambio di marcia da grande squadra e ha saputo dare concetti nuovi e importanti all'Hellas. Il punto di forza è soprattutto l'attacco, ma dietro ci sono lavoro e sacrificio. I giocatori, dal canto loro, hanno reagito alla grande. Simeone durante i primi anni ha avuto qualche difficoltà, ma ha superato tutto grazie alla fame che lo contraddistingue e che cambia tutto. Il Verona ci ha visto lungo su di lui: ha sempre avuto le potenzialità, ma il club ci ha creduto e ci ha lavorato sopra».

Il doppio ex Luciano Marangon, invece, ha parlato così a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: «Per il Napoli la partita di domenica è importante, se vuole continuare a credere allo scudetto deve vincere. Se perdi dei colpi diventa difficile. Il Verona ha dimostrato di essere una squadra unita, con un gioco interessante, porta a casa risultati e gioca senza nessuno stress in particolare. Sarà dura per il Napoli. Spalletti è un allenatore che ha poco coraggio, se vuoi vincere devi avere la forza di dimostrarlo. Si vince facendo un gol in più all'avversario, ma non puoi riuscirci giocando con una sola punta. Mi ha colpito la determinazione di questo Verona. Juric aveva fatto un buon lavoro, Tudor è subentrato ed ha dimostrato di essere all'altezza, ha messo un'idea di gioco in campo. Il Verona è interessante e fa divertire».