Verona-Napoli, Bentegodi pronto a spingere l'Hellas: si va verso il tutto esaurito

Squadra in casa Hellas Verona

Procede con grande ritmo la prevendita dei biglietti messi a disposizione per assistere alla partita tra Hellas Verona e Napoli.

In occasione del match, in programma domenica (13 marzo) alle ore 15 al Bentegodi, la squadra di Tudor potrà contare sul massimo supporto del proprio pubblico, dato che si viaggia diretti verso il sold out.

Al momento sono stati venduti 8260 tagliandi, di cui 2270 del Settore Ospiti. A questi vanno poi aggiunti i già presenti 9376 abbonati gialloblù. Rimangono posti ancora disponibili in Curva Est Superiore, Parterre Est, Poltrone Ovest, Tribuna Superiore Ovest e Curva Nord Inferiore Ospiti. Curva Sud, Poltrone Est, Poltronissime Est e Curva Nord Superiore Ospiti sono invece i settori già esauriti. Va specificato che l'attuale capienza consentita degli stadi è fissata al 75% del totale.

È possibile acquistare il biglietto nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.com.