Ex gialloblù, Marangon e Tricella spingono il Verona verso l'Europa: «Hellas, provaci»

Hellas in Europa? Difficile, ma perché no.

A schierarsi a favore dell'impresa sono due personaggi che di imprese ne conoscono bene, avendone raggiunta una storica per la piazza di Verona: l'indimenticabile Scudetto della stagione 1984/1985.

Luciano Marangon, ex difensore gialloblù, si è espresso così sul tema nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com:

«Il Verona può sognare l'Europa? Da un paio d'anni sta facendo molto bene, i dirigenti sanno individuare giocatori interessanti e li valorizzano per poi venderli a cifre significative. Deve fare così, se arriva in zona Europa è un bel successo. Ha un bel gioco, riesce a battere squadre anche più importanti».

Dello stesso avviso Roberto Tricella, capitano della formazione gloriosa di Osvaldo Bagnoli, che ha parlato anche della prossima sfida contro la Juventus:

«La partita sarà bellissima da giocare, la squadra di Tudor è in una condizione di classifica che le permette di giocare non a viso aperto ma di prendersi dei rischi. In caso di risultato negativo non compromette nulla. Potendo giocare con la mente libera può anche mettere in difficoltà la Juve, può essere una gara aperta. Il Verona è nel momento psicologico migliore, ha fatto un ottimo girone d'andata e ha poco da perdere. Può entrare in Europa? È dura, però può provarci, ha dimostrato anche quando ha perso di potersela giocare con tutti. Finora ha trovato facilità nel far gol, Barak tra le linee rompe gli schemi. L'ex Udinese è una conferma e quando gioca si crea sempre una o due occasioni da gol: vuol dire che ha tempi di inserimento ma è bravo anche in fase difensiva. Ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore molto importante».