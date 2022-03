Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 21^ giornata di campionato

Dopo i match giocati della 20esima giornata, è proseguito il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Basta una sola rete al Mestrino Rubano per espugnare il campo della Belfiorese, ed è quella di Villatora agli sgoccioli del primo tempo (0-1). Discorso analogo per il Villafranca, che mantiene la vetta grazie al sigillo di Ballarini ai danni dello Schio; stesso risultato per il Pescantina Settimo, che contro il fanalino di coda Team Santa Lucia Golosine festeggia grazie al gol partita di Ceretta (1-0). Sta in scia il Montecchio Maggiore, che si affida a Casarotto per battere di una sola lunghezza il Valgatara (1-0). Pareggiano a reti bianche Garda e Vigasio (0-0), mentre nell'1 a 1 tra Montorio e Virtus Cornedo a Battistella risponde Vesentini. Il Cologna Veneta, infine, supera 2 a 0 il Mozzecane per merito del bis siglato da Gasparetto e Crivellaro.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 21^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A