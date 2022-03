Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 20^ giornata di campionato

Dopo i match giocati della 19esima giornata, è proseguito il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. In vetta frena nuovamente il Villafranca, bloccato sull'1 a 1 col Valgatara: al rigore di Bonetti risponde quello di Ballarini. Viaggia veloce invece il Montecchio, che supera 2 a 0 il Garda per merito del bis Casarotto-Mangieri. Stesso risultato tra Vigasio e Belfiorese, con i padroni di casa che vincono grazie alla doppietta di Zanetti. Boccata d'ossigeno per il Montorio, che batte il Mozzecane: dopo i penalty di Vesentini e Savini, a decidere la contesa in favore degli ospiti è il sigillo di Brizzi (1-2). Colpo esterno anche per il Pescantina Settimo, che espugna il campo del Mestrino Rubano: al doppio vantaggio di Zamboni e Boni, non basta la rete locale di Battistella per tentare la rimonta (1-2). Successo dello Schio ai danni del Team Santa Lucia Golosine, che si aggiudica per 2 a 1 lo scontro salvezza: Dalla Riva apre dagli undici metri, Buniotto pareggia, ma poi è Primucci a firmare il gol partita. 2 a 0, infine, del Mestrino Rubano sul Cologna Veneta: Salata e Tresoldi non lasciano scampo alla squadra di Cortellazzi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 20^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A