Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 18^ giornata di campionato

Dopo i match infrasettimanali validi come anticipo della 26^ e ultima giornata, è proseguito il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Termina in parità il big match tra Montecchio e Villafranca: un 2 a 2 riagguantato all'ultimo respiro dai padroni di casa grazie a Casarotto (a segno con una doppietta); di Tomè e Cibin le firme ospiti. Sempre in alta classifica, il Vigasio si impone 2 a 0 sul Team Santa Lucia Golosine con il bis Zanetti-Maury. Diversi colpi esterni di misura: la Belfiorese espugna il campo del Mozzecane 1 a 2, con Brunazzi a ribaltare il tabellino dopo il rigore di Salvini, così come il Cologna Veneta quello dello Schio, forte del doppio vantaggio siglato da Contini e Dal Lago. Il penalty di Cailotto regala i tre punti al Pescantina Settimo, trionfante 0 a 1 sul Valgatara. Netto successo del Mestrino Rubano in casa della Virtus Cornedo: uno 0 a 3 senza molte discussioni innescato dal tris Scapin T., Scapin G. e Poli. 1 a 1, infine, tra Garda e Montorio: a Chesini risponde Tarullo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 18^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A