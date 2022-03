Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 19^ giornata di campionato

Dopo i match giocati della 18esima giornata, è proseguito il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Caduta casalinga, un po' a sorpresa, della capolista Villafranca per mano del Vigasio: gli ospiti passano sul campo dei blaugrana grazie al bis firmato Stanghellini e Zanella (0-2). Ne approfitta il Montecchio, che non fallisce il colpo esterno sul terreno di gioco del Cologna Veneta: a segno due volte il cannoniere Casarotto, oltre a Guccione, mentre l'autogol di Bernardinello rende meno amaro il pomeriggio ai padroni di casa (1-3). Successo in trasferta anche per il Valgatara, con Bonetti che realizza due calci di rigore a Maragna, portiere del Montorio (0-2). Alla Belfiorese basta il sigillo di Leoni per battere 1 a 0 la Virtus Cornedo, mentre al Pescantina Settimo quello di Brito per superare lo Schio. Crolla il Team Santa Lucia Golosine, che resta ultimo in classifica: il Mestrino Rubano rifila un tris pesante con Salata e Scapin T., autore di una doppietta (0-3).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 19^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A