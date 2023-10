Eccellenza, risultati e marcatori della 6^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della quinta giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del sesto turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Punto di fiducia per l'Ambrosiana, che riesce ad agguantare il pari con l'Albignasego dopo essere andata in svantaggio sulla rete di Volpe: è il rossonero Chiappini a rimettere le cose in equilibrio (1-1). Colpi esterni di misura per il Villafranca, a cui basta il sigillo di Boccalari per battere il Porto Viro (0-1), e il Vigasio, avanti sul Montorio grazie all'incornata di Zocca (0-1). Il Real Valpolicella travolge il Longare Castegnero con un poker (4-1), mentre il Mozzecane si accontenta dell'1 a 1 con l'Union Eurocassola, andando a segno con Lukanovic.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 6^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A