Eccellenza, risultati e marcatori della 5^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della quarta giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del quinto turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. L'Ambrosiana si riscatta con un poker al Camisano (4-1), a opera di Gomiz, Ruz, Chesini e Leigh. Vince anche il Mozzecane con la Virtus Cornedo (2-0), avanti grazie alle reti di Marini su rigore e Zanazzi. Pareggia invece il Real Valpolicella, che si affida al centravanti Guccione (doppietta) per dividersi la posta in gioco con il Mestrino Rubano (2-2). Il Villafranca, infine, si aggiudica il derby scaligero con il Montorio, vincendo di una sola lunghezza con il sigillo dagli undici metri di Stanghellini (1-0); stesso risultato per il Vigasio, che la spunta con l'Academy Plateola su tap-in di Forestan (1-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 5^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A