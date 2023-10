Eccellenza, risultati e marcatori della 4^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della terza giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del quarto turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A, tra i quali il Montorio ha conquistato la prima vittoria stagionale, rifilando un poker all'Ambrosiana (4-1) grazie alla doppietta di Fiumicetti, il rigore di Vesntini e il timbro finale di Zanetti, a replicare l'illusorio vantaggio rossonero iniziale firmato Chesini. Il Real Valpolicella si aggiudica il match fuori casa con la Virtus Cornedo, andando a segno con Caia e Menegazzi (RV), mentre il Mozzecane esce sconfitto dal confronto con l'Albignasego (2-1). Un punto, infine, per il Vigasio con il Porto Viro (1-1) e per il Villafranca con lo Schio (2-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 4^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A