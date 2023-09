DIRETTA: Sassuolo - Hellas Verona 0-0 | Gialloblu all'assalto del Mapei Stadium

Per la sfida in terra emiliana Baroni schiera Ngonge dal primo minuto, sostenuto da Folorunsho e Mboula, mentre Djuric si accomoda in panchina. Dall'altra parte, Dionisi ritrova Berardi, che completa il tridente offensivo con Laurientè e Pinamonti