La Clivense si aggiudica lo scontro diretto col Vestenanova. Allegretti: «Miglior partita dall'inizio dell'anno»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria casalinga conquistata contro il Vestenanova, nel match infrasettimanale valido come anticipo della 25^ giornata di campionato di Terza Categoria.

Lo scontro diretto di alta classifica, giocato allo stadio Olivieri di via Sogare, ha visto la formazione del presidente Pellissier imporsi con un netto 3 a 0, successo ottenuto grazie alle reti di Inzerauto (doppietta) e Castellucci.

«Mister, risultato pieno? Sì, meritato. Sono molto contento. Secondo me abbiamo fatto la miglior partita dall'inizio dell'anno come tipo di gioco e ricerca del gioco, oltre all'intensità. Oggi ho poco da dire, se non fare i complimenti a tutti».

Protagonista della sfida è stato proprio Kevin Inzerauto, autore di due gol e un assist, che ha aggiunto: «Sono soddisfatto anche dell'atteggiamento. Siamo entrati bene, all'inizio c'è stato un attimo di studio tra le due squadre e poi il nostro atteggiamento è venuto fuori. Dobbiamo sempre continuare così, sappiamo che siamo la squadra da battere. Tutti verranno qui cattivi, e quindi non dobbiamo sbagliare mai e mettercela tutta per i 90 minuti».