Clivense, la new entry Alessi: «Ho sempre seguito il Chievo e Sergio. Qui per dare il mio contributo a questo fantastico progetto»

Nicolò Alessi è la seconda new entry della Clivense per la stagione in corso.

Il nuovo giocatore della squadra del presidente Pellissier ha già esordito durante il secondo tempo della partita vinta contro il VR Arena, facendosi immediatamente notare.

Queste le sue prime parole da tesserato della nuova realtà di Terza Categoria: «Sono valdostano come il Presidente! Ho sempre seguito le vicende del Chievo e di Sergio e voglio dare il mio personale contributo a questo fantastico progetto. Lo farò con entusiasmo e con tantissima voglia di divertirmi, perché amo il calcio, amo giocare a calcio, per me è un vero e proprio bisogno!»

Di seguito, invece, le dichiarazioni di mister Allegretti dopo il debutto del recente innesto: «È entrato benissimo, sono molto contento. In generale chi sta fuori ha voglia di fare bene e conquistarsi il posto, ed è importante che ci sia questo tipo di atteggiamento».