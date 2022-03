Clivense, goleada allo Zai Golosine. Allegretti: «Soddisfatto dell'atteggiamento. Proseguiamo per il nostro cammino»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo l'ampia vittoria con lo Zai Golosine, nel match valido per la 17^ giornata di campionato di Terza Categoria, la terza di ritorno.

Il match, giocato allo stadio Olivieri di via Sogare, ha visto la formazione del presidente Pellissier sovrastare gli ospiti con un netto 6 a 0, tabellino che porta le firme di Alessi, Pasinato (doppietta), Inzerauto, Davì e Cavallaro.

«Mister, una vittoria che dà tre punti che allungano la classifica, anche se il Borgo è sempre alle corde. Ci sono anche altre squadre che puntano alla vittoria del campionato. Non mi concentrerei solo sul Borgo, il Verona United è un'ottima squadra, il Vestenanova è un'altra ottima squadra. Noi dobbiamo proseguire per il nostro cammino. Oggi è andata bene, abbiamo cercato e voluto la vittoria che è arrivata, e questo è l'aspetto più importante. Ora ci prepareremo per la prossima. Braga è tornato con il braccio fasciato: è un buon recupero? Sicuramente sì. Numericamente dopo l'infortunio di Gasparato in quel reparto siamo abbastanza corti, quindi aver recuperato Fede è un valore aggiunto. Oggi è entrato, ha fatto bene, ha tanto da lavorare, però è importante che abbia riassaporato il campo. Sei soddisfatto del gioco dal punto di vista tecnico? Sono soddisfatto più che altro per l'atteggiamento, perché al di là del campo io credo che oggi abbiano affrontato la partita con uno spirito giusto, con la voglia di soffrire mettendoci tanta cattiveria agonistica. Sarebbe quello da fare sempre, delle volte tendiamo a mollare un po' nei momenti in cui la partita non è portata a casa. Oggi non l'abbiamo fatto, quindi sono stati molto bravi. Come pensi che questa vittoria possa rinfrancare il morale dei ragazzi, la settimana scorsa un po' giù? Le vittorie aiutano sempre, quindi da quel punto di vista non c'è dubbio. Quando non arrivano le vittorie la cosa più importante è cercare di analizzare i motivi per cui non arrivano, quindi una squadra che pareggia e che ha l'obiettivo di cercare sempre di vincere nel momento in cui non riesce a farlo deve interrogarsi su cosa non è andato. In maniera comunque molto serena, perché non si devono mai perdere la serenità e soprattutto la voglia di divertirsi».