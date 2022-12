La Clivense continua a rinforzarsi: ufficiali gli arrivi dei due terzini Fabbrucci e Kocic

In casa Clivense sono state ufficializzate altre due operazioni in entrata, dopo quella già annunciata di Andrea Antenucci.

La prima riguarda Alessio Fabbrucci, classe 2003, ruolo terzino destro, pronto a vestire i colori biancoblù. Arrivato dall'Armando Picchi, squadra militante nell'Eccellenza Toscana, dove ha disputato la prima parte di stagione, il giovane difensore è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, prima di passare due anni nella Primavera all'Alessandria (al secondo anno 18 presenze, 2 gol, 1 assist).

La seconda è relativa all'approdo di Milan Kocic, sloveno classe 1990, terzino sinistro ma in grado di ricoprire più ruoli in campo. Un innesto di spessore per la rosa di mister Allegretti: Kocic infatti porta con sé un grande bagaglio di esperienza, maturato in squadre di Serie A e B in diversi campionati esteri. Nel suo lungo palmares di squadre professionistiche ha vestito la maglia del Shumen in Serie B in Bulgaria, con 8 presenze e 3 gol, Tsv Hartberg in Serie B in Austria, con 18 presenze e 2 gol, Rudar Velenje in Serie A in Slovenia, con 76 presenze e 6 gol, Aluminij in Serie A in Slovenia, con 34 presenze, Bohemians in Serie A in Repubblica Ceca, con 26 presenze, Panionios in Serie A in Grecia, con 16 presenze, Voluntari in Serie A in Romania, con 22 presenze, Chindia Targoviste in Serie A in Romania, con 34 presenze, e nell’ultima metà di stagione al Tabor Sezana in Serie A in Slovenia, con 13 presenze e 1 gol.