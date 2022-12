La Clivense si assicura il capocannoniere d'Eccellenza: è ufficiale l'arrivo di Antenucci

Nel primo giorno di calciomercato, la Clivense S.M. apre subito con il botto.

È ufficiale infatti l'arrivo dall'Academy Plateola di Andrea Antenucci, attaccante classe 1989. Antenucci, capocannoniere del girone A di Eccellenza con 9 gol, si è già unito al gruppo ed è ora a disposizione di mister Allegretti. La Clivense aggiunge quindi alla sua rosa di valore un importante elemento di esperienza, con un totale di 219 reti tra Eccellenza e Serie D.

«Ho deciso di vestire i colori di questa squadra per il progetto e la serietà della società, poter lavorare con persone che hanno sempre avuto a che fare con il professionismo» spiega Antenucci. «La Clivense è ambiziosa, io pure sono ambizioso, quindi la scelta viene di conseguenza. Mirco? Io e mio fratello abbiamo un rapporto bellissimo, lui ha fatto una carriera veramente importante e credo che avrebbe meritato più di quello che ha raggiunto. Per me è sempre motivo di orgoglio e sono il suo primo tifoso ad ogni partita e allenamento. Ci confrontiamo sulle nostre carriere e anche lui è molto contento di questa mia scelta».

La società del presidente Pellissier non ha poi perso tempo, annunciando un immediato secondo colpo in entrata: si tratta di Mario Cordioli, che si trasferisce a titolo definitivo dal Villafranca. Classe 2002, ruolo centrocampista centrale, inserito nella lista degli Under, il giovane Cordioli è pronto a scendere in campo con i suoi nuovi compagni.

In uscita, invece, è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del centravanti Giuseppe Iaquinta, classe 2002, al Correggese Calcio di Serie D.