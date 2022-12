Il Legnago celebra un secolo di storia: in uscita il Libro del Centenario

Il Legnago, seppur in tempi più lunghi di quelli immaginati, ha annunciato con soddisfazione l'imminente uscita di "LegnagoForza100 – Un secolo di calcio biancoazzurro", il libro dedicato al centenario della società.

Curato dal responsabile della comunicazione Federico Zuliani, il volume riprende buona parte della storica pubblicazione "Cinquant'anni di calcio legnaghese" di Ernesto Berro per quanto riguarda il primo mezzo secolo di vita del Club, completando i successivi decenni fino all'esaltante avventura nel professionismo.

«Non vedevamo l'ora – racconta Zuliani – di poter consegnare al pubblico questo volume sui primi cen’tanni della squadra della nostra città. Sfortunatamente, il Covid-19 ha complicato non poco i nostri piani. Ci eravamo mossi per tempo, ma la pandemia ha scombinato tutto, e il libro e il suo lancio sono rimasti in stand-by più di quanto avremmo voluto. Ma abbiamo preferito tenerlo per un po' in un cassetto, pur di poterlo condividere con la cittadinanza, con i tifosi e con chi, a vario titolo, ha contribuito a scrivere questa storia».

«Il racconto parte nel 1921 con l'Unione Sportiva Legnaghese diventando poi, dopo vari cambi di denominazione, semplicemente il Legnago», prosegue Zuliani. «Ci saranno poi altri mutamenti, fino alla fusione con l’altra squadra della città, il Salus di don Walter Soave, avvenuta nel 1983. Di questo, e di molto altro, parleremo lunedì 12 dicembre al Teatro Salus, dove contiamo di avere la presenza e anche qualche aneddoto da parte di qualche ex. Anzi, lanciamo un appello, perché vogliamo che più persone possibili, tra quelle che hanno indossato la maglia o la tuta di questa squadra, siano quella sera con noi».

Appuntamento dunque a lunedì 12 dicembre, dalle ore 20.30, al Teatro Salus per la presentazione ufficiale di "LegnagoForza100".