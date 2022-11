Eccellenza, risultati e marcatori della 12^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 11^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 12^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Alla Clivense basta un solo punto per mantenere il comando, ed è quello raccolto sul campo del Valgatara: la sfida, terminata 3 a 3, porta le firme iniziali di Cibin e Florian, replicate da Porcelli e Leso (doppietta), con Bragagnolo allo scadere a regalare il pari definitivo agli ospiti. Pareggia anche l'Ambrosiana, fermata 2 a 2 dal Montorio, in rete con Vesentini e Antolini a rispondere ai timbri rossoneri di Micciché e Trinchera. Vittoria netta per la Belfiorese, che si impone 3 a 0 sul Castelnuovo grazie al tris calato da Menegazzi, Camparmò e Pennacchio. Il Garda si aggiudica il derby lacustre, battendo il Pescantina Settimo anche per merito della tripletta realizzata da Bridi (2-4). Notte fonda, infine, per il Vigasio, che perde 1 a 3 con l'Academy Plateola, andando a segno solamente con Marchesini.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 12^ giornata di Eccellenza: