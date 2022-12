Eccellenza, risultati e marcatori della 14^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri infrasettimanali validi come anticipo della 19^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 14^ turno di campionato, il penultimo effettivo d'andata.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. La tripletta di Cecconello affonda il Garda, regalando i tre punti all'Albignasego (3-1). Tris anche per l'Ambrosiana, che dopo aver incassato il gol di Convento, ribalta il match in proprio favore battendo il Pozzonovo grazie alle reti di Forestan, Micciché e Rubino (3-1). La Clivense la spunta con lo Schio allo scadere, andando a segno al 93' con Antenucci nello 0 a 1 finale. Il Pescantina Settimo si aggiudica lo scontro salvezza con il Castelnuovo, vincendo 2 a 0 per merito delle firme di Manconi e Schults. Netto ko per il Valgatara con il Bassano (0-3), mentre il Vigasio si impone di misura con l'Union Eurocassola, andando a segno con Zanetti e Falchetto dopo il timbro di Gheno (2-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 14^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A