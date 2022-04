Clivense, "Sergio is back": Pellissier si prepara al ritorno in campo

Sergio Pellissier mantiene la sua parola, preparandosi ad esordire con la Clivense indossando la sua maglia numero 31.

Il fondatore e presidente della nuova realtà scaligera ne aveva dato l'annuncio negli studi di Sky Sport: «Ogni promessa è debito - dice - e mi sembrava giusto mantenerla proprio per ringraziare i tantissimi sostenitori della nostra società e del nostro progetto».

È fissato per domani, 13 aprile, il debutto ufficiale di Pellissier, che giocherà in occasione della gara con il Pozzo, in programma alle ore 21 allo stadio Olivieri. L'ex bandiera gialloblù si metterà a disposizione per dare il suo contributo alla squadra, che nel frattempo ha travolto la Virtus Verona United con un netto 6 a 0. Una partita indirizzata subito per il verso giusto, decisa dalle reti di Gasparato, Mehmedi (doppietta) e Inzerauto (tripletta).

Questo il commento di mister Allegretti: «Sono contento che Sergio abbia deciso di scendere in campo. Lui è un esempio per tutti i ragazzi che stanno giocando. In queste settimane di allenamento si è messo a disposizione da professionista quale è. Mi auguro che sarà una bellissima festa, ma soprattutto mi auguro che i nostri ragazzi prendano spunto da un grande campione».

Manca un solo punto alla Clivense per l'aritmetica vittoria del campionato, certezza che potrebbe arrivare proprio con una vittoria davanti ai propri tifosi, magari con un gol della leggenda che tutti stanno aspettando. Il Club, per l'occasione, ha dato la possibilità di prenotare il biglietto tramite il proprio sito. Cresce l'attesa, "Sergio is back".