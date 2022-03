Clivense, doppietta del portiere Pavoni nella cinquina all'Edera Veronetta. Allegretti: «Entreremo nella storia»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo il successo casalingo conquistato contro l'Edera Veronetta, nel match valido per la 19^ giornata di campionato di Terza Categoria.

Superato lo scontro diretto infrasettimanale vinto col Vestenanova, la formazione del presidente Pellissier si è imposta nuovamente allo stadio Olivieri con un deciso 5 a 0. Non solo: tra i marcatori, oltre a Inzerauto, Mehmedi e Davì, compare anche il portiere Pavoni, autore di una doppietta su calcio di rigore.

«Mister, soddisfatto? Certo, è la terza gara in una settimana, quindi la fatica si è fatta sentire, soprattutto dopo una partita importante come quella di mercoledì. Sono contento, abbiamo fatto tanti gol e non abbiamo subito, perciò bene così. Non capita tutti i giorni di vedere un portiere fare una doppietta... Eh sì, anche in quello probabilmente entreremo nella storia, va bene. Era una cosa preparata? Hanno deciso loro, l'importante è aver segnato. Hai visto un buon gioco? Sono soddisfatto del risultato, alle volte non era neanche semplice giocare perché rispetto ad altre volte c'erano spazi tanto lunghi e si è fatta sentire un po' la fatica. Adesso una settimana per preparare la prossima col Crazy. Sì, probabilmente perderemo Vallese per infortunio muscolare. Per il resto abbiamo tempo per recuperare, un paio di giorni di stacco se lo sono meritati».

Protagonista della sfida proprio l'estremo difensore Filippo Pavoni, capitano e goleador inaspettato per l'occasione, che ha aggiunto: «È stata una giornata diversa dal solito, mi ha fatto piacere trovare le due reti, è una cosa abbastanza strana. A volte capita di prenderne due, ma farne è un po' più difficile».