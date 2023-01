Chievo Women, che impresa in Coppa Italia! Sassuolo eliminato e gialloblù ai quarti

Il Chievo Women batte il Sassuolo in Coppa Italia, al termine di un match spettacolare che non ha deluso le aspettative.

Una sfida che ha regalato emozioni dal primo all'ultimo minuto, e il cui verdetto ha sancito un'impresa storica della formazione gialloblù, che è entrata così nella ristrettissima élite di squadre di Serie B che sono riuscite a centrare i quarti di finale della competizione.

Passando alla cronaca, mister Venturi fa intendere le proprie intenzioni già a incominciare dall'undici scelto, lasciando poco spazio al turnover. E infatti parte subito forte il Chievo: il cross insidioso di Massa assume una strana traiettoria e colpisce la parte alta della traversa. Il vantaggio gialloblù, tuttavia, arriva su un errore in disimpegno del Sassuolo: Scuratti ruba palla a un difensore neroverde e lascia a Ferrato, la quale salta il portiere Kresche sulla trequarti, fuori dai pali per partecipare alla costruzione, e a porta sguarnita deposita in rete. Avvio positivo delle ragazze scaligere, seguito però ben presto dall'inevitabile ritorno delle emiliane, che fanno valere il proprio possesso. Nei minuti finali della prima frazione arriva l'opportunità che avrebbe potuto indirizzare l'incontro: contropiede del Chievo con Mele che innesca Dallagiacoma, la cui conclusione potente impatta sulla traversa.

La ripresa ha invece un inizio shock per le locali. Nagy si impegna per tenere in campo un pallone dubbio sul fondo, appoggiando al limite per Jane che di prima intenzione fulmina Sargenti con un bolide. Parità e tutto da rifare per il Chievo, obbligato a vincere per avanzare alla fase successiva. Dopo l'1 a 1 le neroverdi spingono sempre con più decisione e in questa fase le giocatrici di Venturi fanno fatica a uscire. Il mister gialloblù decide allora di inserire una giocatrice offensiva in più. La scelta paga già al 64′: altra indecisione del Sassuolo in fase di costruzione, palla intercettata da Dallagiacoma che lascia a Ferrato; la bomber restituisce alla 29 che con un delizioso esterno beffa Kresche. Nell'ultima fase del match le ragazze gialloblù difendono con le unghie e con i denti i risultato di 2 a 1. Il Sassuolo ci prova soprattutto con alcune iniziative di Brignoli e conclusioni dalla distanza. La paura vera arriva però al minuto 86: sugli sviluppi di corner, Monterubbiano colpisce di testa e centra la traversa. Tirato l'ultimo sospiro di sollievo, il Chievo può fare festa.

Adesso per la formazione scaligera rimane solo da attendere per conoscere il prossimo avversario nel trofeo nazionale, prima di rituffarsi nella trasferta del 15 gennaio di San Marino con cui ricomincerà il 2023 anche per quanto riguarda il campionato di B.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

H&D CHIEVO VERONA WOMEN - SASSUOLO FEMMINILE 2-1 (1-0)

Reti: 11′ Ferrato (C), 46′ Jane (S), 64′ Dallagiacoma (C)

H&D Chievo Women: Sargenti; Mele, Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Scuratti (60′ Alborghetti), Kiem (82′ Salaorni), Tardini; Massa (71’Tunoaia), Ferrato (82′ Caneo), Dallagiacoma (82′ Willis)

Sassuolo: Kresche, Mella, Gram, Jane, Bellucci (68′ Perselli), Brignoli (84′ Nowak), Orsi, Sciabica (46’Philtjens), Monterubbiano, Dongus (84′ Tudisco), Nagy (62′ Pondini)

Ammonite: Mele (C)