Chievo Verona Women, poker sotto l'albero: quattro gol segnati al Ravenna

Pronto riscatto per l'Harley&Dikkinson Chievo Women, come è stato recentemente ribattezzato, che in occasione dell'ultima gara del 2022 travolge il Ravenna con un poker dopo la rocambolesca sconfitta sul campo della Ternana.

Tutta la voglia di cancellare il risultato settimana precedente si traduce nei primi micidiali minuti della formazione di casa, che assesta un doppio colpo letale. L'incontro, infatti, si sblocca dopo appena tre minuti: il cross dalla destra di Alborghetti pesca l'inserimento di Tardini, che arriva in corsa e di testa sigla il vantaggio. Le gialloblù non si fermano e in meno di un minuto trovano il raddoppio. Ancora Alborghetti protagonista, che questa volta decide di affondare in area e mettersi in proprio con la conclusione. Vicenzi respinge, Ferrato sembra tagliata fuori in controtempo, ma la bomber col tacco, in caduta, riesce comunque a ribadire in rete. Il Chievo rischia di sfiorare il tris al 17′: discesa di Mele sulla corsia mancina e scarico per Massa. L'ex San Marino trova in area Ferrato che da posizione privilegiata, di prima di intenzione, apre troppo il piattone e colpisce il palo. L'occasione più ghiotta di stampo giallorosso è con Mariani, pescata sul secondo palo dal traversone teso di Carrer. Una traiettoria che scavalca anche Bettineschi, ma il colpo di testa della centrocampista termina a lato di poco. Al 41′ Alborghetti parte dalla destra e combina con Ferrato, aprendosi dalla parte opposta lo spazio per il tiro. Diagonale mancino preciso della 18 che infila la sfera nell'angolino basso per il tris delle locali. Si va, dunque, negli spogliatoi con il risultato rassicurante per le ragazze di mister Venturi di 3 a 0. Il punto esclamativo sul match arriva al 93′ ancora da Ferrato. Alborghetti sulla destra appoggia per Puglisi che arriva a rimorchio e gira verso la porta, trovando la zampata vincente della centravanti. Il poker gialloblù coincide con il triplice fischio. Sono tre punti importanti per l'Harley&Dikkinson Chievo Women, che resta aggrappato al gruppone che insegue la capolista Lazio e termina nel modo migliore un 2022 che ha regalato grandi soddisfazioni.



Adesso, per le gialloblù, qualche settimana di riposo fino al nuovo anno. Ma prima di rituffarsi in Serie B, appuntamento al 7 gennaio per la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

H&D CHIEVO WOMEN-RAVENNA WOMEN 4-0 (3-0)

Reti: 3′ Tardini (C), 4′ e 93' Ferrato (C), 40′ Alborghetti (C)

ChievoVerona Women: Bettineschi; Mele (62’Boglioni), Corrado, Zanoletti, Mascanzoni (62′ Tunoaia); Scuratti, Kiem (78′ Salaorni), Tardini (86′ Caneo); Massa, Ferrato, Alborghetti. All.: Giacomo Venturi

Ravenna Women: Vicenzi, Tonelli, Raggi (7’ st Mascia), Gardel, Gianesin, Barbaresi (30’ st Candeloro), Domi, Carrer, Burbassi, Mariani Elisa, Mariani Elena (18’ st Scarpelli). All.: Massimo Ricci