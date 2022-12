Chievo Women, pareggio spettacolare all'Olivieri: fermata la capolista Lazio

A una settimana dal successo prestigioso conquistato sul campo del Brescia, sul campo dell'Olivieri il ChievoVerona Women ottiene un pareggio di spessore nel big match contro la capolista Lazio.

Le gialloblù, reduci da quattro vittorie consecutive, incomincia la propria gara subito con grande intraprendenza. L'avvio vivace delle scaligere prende vita al 4': Ferrato strappa un pallone in area e serve Massa, bravissima a cercare il piazzato, ma un gran riflesso di Guidi spinge la sfera sul palo. Sulla ribattuta Puglisi calcia di potenza senza però trovare lo specchio, complice anche una deviazione. Proprio alla prima sortita offensiva, le ospiti biancocelesti la sbloccano. Azione manovrata, con la sfera che finisce sui piedi di Proietti, che pesca l'angolino con precisione bucando Bettineschi. Beffate dal vantaggio capitolino, le clivensi accusano il colpo e pochi minuti dopo le ospiti conquistano un calcio di rigore dopo un'incursione di Visentin. Dal dischetto va Chatzinikolaou, che però alza troppo il mirino e spedisce alto. Passata la paura, le ragazze di Venturi tornano a farsi vedere in avanti con coraggio, rendendosi pericolosissime. Dopo un batti e ribatti in area, Puglisi calcia di sinistro stampando la palla sulla traversa. Secondo legno di giornata per la sfortunata squadra della Diga. Le locali sembrano in grande condizione e non smettono di macinare calcio: al 25′ il cross dalla fascia di Alborghetti è preda di Ferrato, che segna ancora una volta in incornata il gol dell'1 a 1. Dopo il palo centrato da Visentin, al 42′ il Chievo la ribalta: Massa si accentra e mette in mezzo per Mascanzoni, che con un colpo di testa in tuffo buca Guidi. È il 2 a 1 che fa esplodere di gioia il pubblico del'’Olivieri.

Nella ripresa, al 53' arriva il pareggio laziale: il rinvio sbagliato di Bettineschi viene intercettato da Chatzinikolaou, che con un pallonetto infila la palla in fondo al sacco. Le biancocelesti dimostrano un altro ritmo nel secondo tempo, e dopo due minuti vanno vicine al vantaggio, con un tiro di Pittaccio che viene fermato solo dal legno. Di altre situazioni veramente pericolose ne arrivano poche, e la contesa termina dunque in parità.

Adesso, per le ragazze di Venturi, testa ancora nel lavoro settimanale che aprirà la strada a un altro scontro d'alta classifica, quello previsto in trasferta contro la Ternana.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - LAZIO WOMEN 2-2 (2-1)

Marcatori: 7′ Proietti (L); 25′ Ferrato (C); 42′ Mascanzoni (C); 53′ Chatzinikolaou (L)

ChievoVerona Women: Bettineschi; Mascanzoni, Zanoletti, Corrado, Mele; Tardini (85′ Caneo), Kiem, Puglisi (61′ Salaorni); Massa (70′ Willis), Ferrato, Alborghetti (61′ Scuratti). A disp.: Sargenti, Ventura, Boglioni, Tunoaia, Marcomini. All.: Giacomo Venturi.

Lazio Women: Guidi; Pezzotti, Pittaccio, Falloni, Kakampouki; Castiello, Eriksen (80′ Jansen), Colombo; Proietti (67′ Fuhlendorff), Visentin (72′ Toniolo), Chatzinikolaou (80′ Vivirito). All.: Massimiliano Catini